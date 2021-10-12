ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN MARUZ KALACAĞI GÖÇ BASKISINDAN AVRUPA ÜLKELERİNİN DE ETKİLENMESİ KAÇINILMAZDIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hali hazırda 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz. Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde konuştu.

"G20 BÜNYESİNDE BİR ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASINI ÖNERİYORUM"

"TALİBAN YÖNETİMİYLE BUNLARI ÇÖZMESİ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle İtalya Başbakanı'nın açılış konuşmasında ifade ettiği gibi geçici hükümet bekleneni henüz veremedi. İnsani yardımlar, güvenlik, Afganistan'ın terör örgütlerinin üsleri olmasını engelleme konusunda, aşırıcılığı engellemede henüz gereken kucaklayıcılığı göremedik. Temenni ediyorum ki yerel altyapının, üstyapının yapımında Türkiye olarak çok büyük emeğimiz oldu. ve kız çocuklarının okula gönderilmesi azınlık hakları bu konularda ciddi manada Afgan'ın oluşacak Taliban yönetimiyle bunları çözmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri