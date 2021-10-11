Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gelecek yıl milli elektrikli lokomotiflerini üretmeye başlayacağını söyledi.

Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'na katılanlara hitaben yaptığı konuşmada açıklamalarda bulundu. Söz konusu etkinlik, sektördeki vizyonların geliştirilmesine önemli katkı sağlayan çok günlü bir buluşmayı temsil ediyor.

Türkiye'nin 12 yıl önce 10. Ulaştırma ve Haber leşme Konseyi'nde belirlediği hedeflerin neredeyse tamamına ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, gerçekleştirilen projelerin bir başarı tablosu gösterdiğini ancak aynı zamanda yeni zorluklar karşısında sürekli gelişme ve ilerleme ihtiyacını da gösterdiğini söyledi.

Erdoğan, "Özellikle salgın ve iklim değişikliği gibi son dönemde ağır sonuçlarıyla daha sık yüzleşmeye başladığımız küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmaktadır. " dedi.

Devlet ve toplum bir bütün olarak gerçekleri doğru anlamaz, birlikte düşünüp hareket etmezse dünyanın kaosla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Erdoğan, Türkiye bölgesinin jeopolitik önemini hiçbir zaman kaybetmediğini ve Türkiye'nin insanlık yararına katkısını yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Türkiye, önümüzdeki yeni sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğu ile karşı karşıyadır. Her ne kadar sanayi devrimi ile birlikte başlayan bu sürecin nispeten dışında kalmış olsak da coğrafyamız stratejik önemini hiç bir zaman kaybetmedi. " dedi.

Atatürk Havalimanı'nın uluslararası hava taşımacılığının merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, kompleksin artık Teknofest de dahil olmak üzere en üst düzeyde ulusal ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Erdoğan, "Yurt içinde havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkardık. Halen inşası devam edenlerle havalimanı sayımız yakında 61'e ulaşacak. " dedi.

Erdoğan, yeni İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın ve dünyanın en iyi ve en yoğun havalimanları arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı, son 19 yılda Türkiye'nin kötü durumda olan 12. 803 kilometrelik tam bir demiryolu ağını yeniden inşa etmeyi başardığını söyledi.

Erdoğan, "Kara yolu yatırımlarımız sayesinde ülkemizde taşıt hareketliliği yüzde 170 artmış, kazalarda yüzde 80 azalış olmuştur. " dedi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin mevcut altyapının verimli kullanılması ve yeni yatırımlara dayalı olarak üretim ve lojistiğin büyümesi ve gelişmesi için tüm fırsatları kararlılıkla kullandığını da sözlerine ekledi.

Erdoğan, "Vakitten yakıta kadar her konuda avantaj ve tasarruf sağlayan akıllı ulaşım sistemlerini hayata geçirmekte kararlıyız. " şeklinde sözlerini tamamladı.

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