Erdoğan: "Türkiye, Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayii konusunda Angola'ya her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Angola'ya yaptığı ilk resmi ziyarette mevkidaşı Manuel Goncalves Lourenz ile bir araya gelen Erdoğan, bir dizi ikili anlaşma imzaladı ve ardından gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye'nin terörle mücadelede Angola makamlarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye ve Angola'nın enerji alanında iyi bir iş birliği kurabileceğine olan inancını dile getiren Erdoğan, Angola'nın daha önce de Türk savaş uçağı alımı için talepte bulunduğunu ve bugün Türk zırhlı araçlarının alımının görüşüldüğünü söyledi.

Erdoğan, Türkiye'den Angola'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

21 Ekim'de 3. Türkiye-Afrika İş Forumu İstanbul'da yapılacak ve Erdoğan, toplantıda Angola'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından temsil edileceğini söyledi. Türkiye ve Afrika liderleri zirvesinin 17 Aralık'ta İstanbul'da yapılacağını ve Angola Devlet Başkanı Laorenzo'nun da buna katılmasını istediğini sözlerine ekledi.

Erdoğan, "Böylelikle Türkiye'nin Afrika Birliği ilişkilerinde yeni bir döneme girilecektir. Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken Sayın Cumhurbaşkanı'na ve tüm Angola halkına samimi hüsnü kabulleri için teşekkür ediyorum. " dedi.

Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın 13 Ekim'den bu yana Angola ile kurduğu direkt uçuşların önemine de vurgu yaparak gevşeme ve vize serbestisi sürecinin insan ve eşya hareketini kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Maarif Vakfı aracılığıyla eğitim sektöründeki iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirterek Türk özel sektörünün de her alanda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Erdoğan, Afrika'daki ve dünyadaki mevcut duruma da değinerek daha adil bir dünyanın inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Şu anda da işte hala bakın Libya'da olanları görüyorsunuz. Bunun yanında aynı şekilde Somali'de olanları görüyorsunuz. Zulüm hala devam ediyor, bitmiş değil. Bunları aşmak için de daha adil bir dünyayı sadece biz değil hep beraber inşa etmemiz, kurmamız gerekiyor. " şeklinde sözlerini tamamladı.

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