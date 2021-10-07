Erdoğan TBMM'de Kılıçdaroğlu ve Akşener'e Yüklendi

TBMM'de milletvekillerine seslenen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve İyi Parti liderlerini hedef aldı. Erdoğan konuşması sırasında CHP'nin HDP ile yaptığı görüşmeler ile Akşener'in 28 Şubat Süreci'nde içişleri bakanlığı görevindeyken verdiği röportajı içeren videolar yayınlandı

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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