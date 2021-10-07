Erdoğan TBMM'de Kılıçdaroğlu ve Akşener'e Yüklendi - Haberler
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Erdoğan TBMM'de Kılıçdaroğlu ve Akşener'e Yüklendi

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

TBMM'de milletvekillerine seslenen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve İyi Parti liderlerini hedef aldı.

TBMM'de milletvekillerine seslenen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve İyi Parti liderlerini hedef aldı. Erdoğan konuşması sırasında CHP'nin HDP ile yaptığı görüşmeler ile Akşener'in 28 Şubat Süreci'nde içişleri bakanlığı görevindeyken verdiği röportajı içeren videolar yayınlandı

Erdoğan TBMM'de Kılıçdaroğlu ve Akşener'e Yüklendi
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