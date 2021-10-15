ERDOĞAN: (SİYASİ CİNAYETLER) YARGIYA MÜRACAAT EDEREK ARAŞTIRILMASINI İSTEDİK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler de yargıya özellikle müracaat ettik. Sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya dedik. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TALİBAN DÜNYADA KABUL ARAYIŞLARI İÇERİSİNDE"

"TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ"

"SİYASİ CİNAYETİN İŞLENMESİNE ASLA BİZLER İKTİDAR OLARAK FIRSAT VERMEYİZ"

Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' açıklaması ile ilgili de Erdoğan, "Her şeyden önce bu zat, eğer bu konularda samimi ise, dürüstse bu işin mercii yargıdır. Yargıya müracaat edersin. Delillerini yargıya sunarsın ve bu siyasi cinayetlerle ilgili böyle şeyler varsa yargı da bunların üzerine gider. Fakat bu zat bugüne kadar sabah yalan akşam yalan hayatı böyle geçmiş. Şimdi yanına birilerini toplamış onlar da yalan terörü estiriyorlar. Biz iktidarı nasıl zaafa düşürürüz bunun peşindeler. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor, tutmaz. Şu anda da bizler de yargıya özellikle müracaat ettik. Sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya dedik. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri