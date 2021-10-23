Erdoğan: Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece hiçbiri kılınıza dokunamaz (2)

ESKİŞEHİR (DHA) - TOPLU FABRİKA AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli Haier Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti genel başkan yardımcıları, AK Parti Eskişehir milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı. Erdoğan, Çinli Haier firmasının güvenli liman olarak Türkiye'yi seçtiğini söyledi. Bu yatırımı Türk ekonomisine güvenin işareti olarak gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: