ERDOĞAN: (KILIÇDAROĞLU'NUN BÜROKRAT AÇIKLAMASI) CHP ZİHNİYETİNİN VESAYET ZİHNİYETİ OLDUĞUNUN AÇIK BİR İTİRAFIDIR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin, "Öncelikle bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek, vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Tabi bu CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdittir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'nın başkenti Luanda'ya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması nedeniyle seyahatimiz ayrıca önem taşıyor" diyen Erdoğan, "Angola Cumhurbaşkanı Sayın Lourenço'nun Türkiye'yi ziyaretinden yaklaşık üç ay sonra yaptığımız bu ziyaret ülkelerimiz arasında yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm detaylarını etraflıca ele alacağız. Ziyaretim sırasında Angola meclisine de hitapta bulunacağım. Başkent Luanda'da gerçekleştirilecek iş forumu iki ülke özel sektör temsilcilerini bir araya getirecektir. İkili ilişkilerimizin savunma ve güvenlik boyutlarında da önemli adımlar atacağız. Batı Afrika turumuzun ikinci durağında ise Togo'da olacağız. Değerli dostum Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe 2014 yılındaki göreve başlama törenime iştirak etmişti. Son dönemde Togo'yla, bakan düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler ikili ilişkilerimizde önemli bir ivme yakalanmasına vesile oldu. Luanda büyükelçiliğimizi 1 Nisan itibariyle faaliyete geçirdik. Böylece Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43' yükseldi. Togo'da yapacağımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri nasıl daha ileri noktalara taşıyacağımızı ele alacağız. Togo Cumhurbaşkanının ev sahipliğinde Burkina Faso Cumhurbaşkanı Sayın Christian Kaboré ve Liberia Cumhurbaşkanı Sayın George Weah ile bir çalışma yemeğinde bir araya geleceğim" dedi.

"TÜRKİYE AFRİKA ÜLKELERİ İÇİN STRATEJİK BİR ORTAK"

"BU AÇIKLAMA TABİ CHP'NİN VESAYET ZİHNİYETİ OLDUĞUNU AÇIK BİR İTİRAFIDIR"

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR"

"BU ALAN BOŞ DEĞİL"

"ANKETLERLE MİLLETE PSİKOLOJİK OPERASYON ÇEKME ÇABALARI HER ZAMAN OLMUŞTUR"

"ÖDEMELER KARŞISINDA AMERİKA'NIN BÖYLE BİR TEKLİFİ SÖZ KONUSU OLDU"

"EN KISA ZAMANDA İNŞALLAH TURKOVAC ÇIKIYOR"

Erdoğan, Turkovac ile ilgili soruya da "İnsanlık çok büyük bir imtihan veriyor. Türkiye elindeki mevcut kıt imkanları ile de olsa her türlü desteği dünyanın neresinden kendisine talep gelmişse vermiştir, vermeye devam ediyor. Az gelişmiş ülkeler salgına karşı ne yazık ki kaderine terk edildi. Türkiye olarak böyle bakamayız. Elimizden gelen her türlü desteği bugüne kadar nasıl verdiysek vermeye devam edeceğiz. Biz en kısa zamanda inşallah Turkovac çıkıyor. Biz Turkovac'la da kimseye sansür uygulama veyahut engel çıkarma yoluna gitmeden gönüllülük sürecini aştıktan sonra elimizden gelen desteği her yere vermeye çalışacağız. Şu ana kadar 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve malzeme yardımında bulunduk. Maske konusunda çok açık, net desteğimizi sürdürdük. Bu ülkeler arasında Afrika ülkeleri çoğunlukta olmuştur" dedi. Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte uçakla Luanda'ya hareket etti. Erdoğan'ın Afrika ziyareti 4 gün sürecek. Angola'nın ardından Togo ve Nijerya'ya ziyaretlerde bulunulacak.

