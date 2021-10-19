Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zamlı maaşı ne kadar olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in attığı tweete göre detayları sizler için derledik.

ERDOĞAN'IN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi maaşına yüzde 14.4 zam yaptı. Eğer teklif kabul edilirse, Erdoğan'ın 88 bin lira olan maaşı 100 bin liraya çıkacak.

CHP'Lİ ÖZEL DUYURDU

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan bütçe teklifi ile ilgili açıklama yaptı. Özel açıklamasında "TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 14,4 oranında rekor zamla 100.000 TL'nin üzerine çıkardı. Alacağı aylık zam 4,5 asgari ücret tutarında" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de muhalefet kanadında en beğendiğiniz siyasetçi kim? #Anket — Haberler.com (@Haberler) October 19, 2021

Haberler.com - Gündem