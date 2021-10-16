ERDOĞAN İLE MERKEL'DEN ORTAK BASIN TOPLANTISI (2)

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmeleri sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan ve Merkel, Huber Köşkü'nde görüştü. İkili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

İKİLİ TİCARET HACMİMİZİN EN KISA SÜREDE 50 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞMASINI HEDEFLİYORUZ"

"İYİ İLİŞKİLERİ SÜRDÜRMEK İÇİN ÖNÜMÜZDE ÇOK SAYIDA GÖREV VAR"

Merkel yaptığı açıklamalarda ise," İyi ilişkileri sürdürmek için önümüzde çok sayıda görev var. İşgücü anlaşmasının 60. yılı ve tabi Almanya'da yaşamakta olan 4 milyona yakın Türkiye kökenli insan. İşgücü anlaşmasının 60 yılını kutladık törenle. Almanya'da doktor, bilim adamı ve akademisyen olarak çalışan anne ve babaları ilk göçmenler olan insanlar ne kadar örnek teşkil eden kariyerleri olduğunu gördük. Bu örneklerden biri de Uğur Şahin ile Özlem Türeci. Biz ikili ilişkilerimizi gündemimizde ele aldık. Türkiye'de tutuklu bulunan, yurt dışına çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşlara da değindik. İnsan hakları konularına da değindik. Sayın Cumhurbaşkanının söylediği gibi Almanya'da ırkçı ve yabancı düşmanı olaylarını takip edip, her zaman karşı çıktık. AB ile Türkiye ilişkilerine de değindik. Burada yasa dışı göç konusu çok önemli bir konu. Suriyeli mülteci ve göçmenler konusunda Türkiye çok önemli çalışmalara imza attı. İnsan kaçakçılığı konusunda işbirliği sürüyor. Afganistan'a insani yardımı konusunda da görüştük. BM ile bu kış Afganistan'da felaketler yaşanmaması için çabalamalıyız. Taliban'la olan görüşmeler hakkında da bilgi aldık. Suriye'deki durum konusunda yoğun bir bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri