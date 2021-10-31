Erdoğan ile Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi TSİ 12.10'da yapılacak - Haberler
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Erdoğan ile Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi TSİ 12.10'da yapılacak

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Erdoğan ile Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi TSİ 12.10'da yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye saatiyle 12.10'da Roma'da görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye saatiyle 12.10'da Roma'da görüşecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Biden ile görüşmesi, TSİ 12.10'da yapılacak.

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin TSİ 12.10'da yapılacağı bildirildi.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin TSİ 12.10'da yapılacağı bildirildi.

 Son dakika gündem: Biden, Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Son dakika gündem: Biden, Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
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