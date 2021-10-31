Erdoğan ile Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi TSİ 12.10'da yapılacak
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye saatiyle 12.10'da Roma'da görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye saatiyle 12.10'da Roma'da görüşecek.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Biden ile görüşmesi, TSİ 12.10'da yapılacak.
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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