Erdoğan: "Hiçbir gücün hiçbir kirli senaryonun bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim cuma günü Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı video mesajında şunları söyledi: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı ve bu günün gururunu bizimle paylaşan tüm dostlarımızı tebrik ediyorum. Bu, şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan bir gündür. "

Tebrik mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü öven Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 98. yıl dönümünde, Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve kahraman silah arkadaşlarına minnettarım. "

Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca ülkesinin sağlık altyapısının gücü ve kapasitesi sayesinde Koronavirüs salgınının en ciddi aşamasını başarılı bir yönetimle geçtiğini vurguladı.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Aynı şekilde küresel ekonomi yüzde 3'ten fazla küçülürken, 2020 yılını yüzde 1, 8'lik bir büyüme oranı ile sonlandırdık. Terörle mücadeleden kamu güvenliğine, yatırımlardan sınır ötesi operasyonlara kadar hiçbir konuda aksaklığa izin vermedik. "

Erdoğan, "Hamdolsun geçen yıl ve şimdi 2021'de yakaladığımız bu ivmeyi, ekonomiden üretime ve özellikle de ihracata kadar her alanda devam ettirdik. " dedi.

Konuşmasının bir bölümünde Erdoğan şunları söyledi: "Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümü 2023 yılında ufukta yaklaşırken, hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye'y tökezletmeye yönelik hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan saptırmasına izin vermeyeceğiz. "

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