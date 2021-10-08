ERDOĞAN HİÇ ŞÜPHESİZ DENİZ TAŞIMACILIĞINDA EN BÜYÜK PROJEMİZ KANAL İSTANBUL'DUR - Haberler
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ERDOĞAN HİÇ ŞÜPHESİZ DENİZ TAŞIMACILIĞINDA EN BÜYÜK PROJEMİZ KANAL İSTANBUL'DUR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hiç şüphesiz deniz taşımacılığında en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur dedi.

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hiç şüphesiz deniz taşımacılığında en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'na katıldı. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen şuraya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, Şu anda karşımızda duran fotoğrafta tamamlanan projeler yanında bundan sonrasından yapmamı gerekenleri, değişen dünyanı ortaya çıkardığı ihtiyaçları da görüyoruz. Özellikle salgın ve iklim değişikliğiyle oraya çıkan küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmaktadır. Bu durum ulaştırma haber leşme sektöründe yeni yollar açmaktadır dedi.

Erdoğan, dünyanın köklü bir değişimin eşiğinde olduğuna dikkat çekerek, Ortak bilinçle hareket edersek insanlığın ortak geleceği adına hayırlı bir iş yapmış oluruz. Eğer ortak bilinci harekete geçiremezsek insanlığı yeni bir kaos beklemektedir. Türkiye'yi önümüzdeki yeni süreci yürütüme sorumluluğuyla da karşı karşıyadır şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi hala eski haliyle hatırlayanlara elimizdeki fırsatları göstererek iş imkanlarını sunmak istiyoruz. Sadece kendimiz kazanmanın değil birlikte kazanmanın peşindeyiz. Dostlarımıza hep bu teklifle gidiyor, adımlarımızı da bu bilinçle atıyoruz dedi.

Erdoğan, yüksek hızlı trende Ankara-Sivas hattını yakında açacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, raylı sistem yatırımlarına dikkat çekerek, önümüzdeki yıl milli hızlı elektrikli tren üretimine başlanacağını söyledi.

KANAL İSTANBUL

Erdoğan, Hiç şüphesiz deniz taşımacılığında en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur diyerek şunları kaydetti Sazlıdere Köprüsü Kanal İstanbul'un ilk somut adımıdır. Bunu ihalesi ve yer teslimi yapılarak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Köprüsü izlemiştir. Kanalın kazısında da programdaki plana göre başlayacağız. Ulaşım projelerinin artık ayrılmaz bir parçası haline gelen haber leşme alanında önemli adımlar attık ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL'UN TÜM ÜLKELER İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ ETTİĞİNİ TÜM GERÇEKLERİYLE PAYLAŞMA İMKANIMIZ OLDU

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu programda yaptığı konuşmasında, 12.Ulaştırma ve Haber leşme Şürası ile Kanal İstanbul'un Türkiye için olduğu kadar Türk Boğazlarını kullanan tüm ülkeler için de büyük önem arz ettiğini tüm gerçekleriyle paylaşma imkanımız oldu. Daha nice hizmetler ve çağın ruhuna uygun altyapı çalışmaları ile ülkemizi, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında layık olduğu konuma getireceğiz. Haber leşme sektöründe yerli ve milliliğin ne denli önemli olduğu bilinciyle; 5G teknolojileri ile birlikte sektördeki yerli ve millilik oranlarımızı çok daha yukarıya çıkaracağız. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırarak; seyahat sürelerini azaltmayı, trafik güvenliğini artırmayı, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanılmasını, mobiliteyi artırmayı hedefliyoruz. Enerji verimliliğini yükselterek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı, çevreye verilen zararları ve emisyonu azaltmayı amaçlıyoruz ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN HİÇ ŞÜPHESİZ DENİZ TAŞIMACILIĞINDA EN BÜYÜK PROJEMİZ KANAL İSTANBUL'DUR

ERDOĞAN HİÇ ŞÜPHESİZ DENİZ TAŞIMACILIĞINDA EN BÜYÜK PROJEMİZ KANAL İSTANBUL'DUR

ERDOĞAN HİÇ ŞÜPHESİZ DENİZ TAŞIMACILIĞINDA EN BÜYÜK PROJEMİZ KANAL İSTANBUL'DUR

ERDOĞAN HİÇ ŞÜPHESİZ DENİZ TAŞIMACILIĞINDA EN BÜYÜK PROJEMİZ KANAL İSTANBUL'DUR
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