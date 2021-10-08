İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç şüphesiz deniz taşımacılığında en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'na katıldı. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen şuraya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

KANAL İSTANBUL

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