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Erdoğan-Biden görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi. İkili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımlar ele alındı.

NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapılan Erdoğan - Biden görüşmesinde iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Ayrıca üst düzey bir Türk yetkili, "Görüşme çok olumlu bir atmosferde geçti" dedi.

Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi.

Erdoğan-Biden görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü

Erdoğan-Biden görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü

Erdoğan-Biden görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sona erdi

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sona erdi

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme sona erdi.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme sona erdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladı
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