Erdoğan: Afrika ile ticaret hedefimiz 75 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl 3. kez düzenlenen Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katıldı. Forumda konuşan Erdoğan, "Afrika ziyaretinden sonra bunu gerçekleştirmiş olmak bize ayrı mutluluk veriyor. Afrika'yı gezdik dolaştık. Liderleriyle bir araya geldik. Afrika'da durum nedir konuştuk. Forumun Türkiye'nin gönül köprüleri kurduğu Afrika ile iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlamasını diliyorum. Enerjiden tarıma, sağlıktan, bankacılığa kadar birçok alanda yatırım fırsatları ele alındı. Salgının küresel ticareti etkilediği bir dönemde düzenlenen forum, iş dünyası için çok önemli. İş birliğimizin güçlü yönlerinin yanı sıra üzerinde hep birlikte çalışmamız gereken başlıklar değerlendirildi. Gündeme getirilen hususların kıta ile ilişkilerimizi güçlendirme gayretlerimizde yol göstereceğine inanıyorum. Düzenlenen bu forumun iş dünyamız için de ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri