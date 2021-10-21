Erdoğan 1. Su Şurası'nda konuştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden 1. Su Şurası'na canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar kilometreküptür. Bunun sadece yüzde iki buçuğu tatlı sudur. Tüm bu su kütlesinin insanoğlunun erişebildiği kısmı ise yalnızca 10 binde 2'ye tekabül etmektedir. Geçtiğimiz dönemde petrole ve karbon yakıtlara sahip olmak için yapılan mücadele artık su alanında yapılacaktır. Önümüzdeki 100 yılın en stratejik değeri olan su

"YAZ YAĞIŞLARININ DA YÜZDE 10 İLE YÜZDE 40 ARASINDA AZALABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

"AFRİKA'DA DA ÖNEMLİ SU YATIRIMLARI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri