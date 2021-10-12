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Erden Timur kimdir? Erden Timur kaç yaşında, nereli? Erden Timur hayatı ve biyografisi!

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Erden Timur kimdir? Erden Timur kaç yaşında, nereli? Erden Timur hayatı ve biyografisi!

Spor ve ekonomi gündeminin önemli isimlerinden Erden Timur vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Erden Timur kaç yaşında, nereli? Erden Timur hayatı ve biyografisi! Erden Timur kimdir?

Ekonomi ve spor dünyasının dikkat çeken isimlerinden Erden Timur hakkında araştırmalar yapılıyor. Erden Timur kimdir? Erden Timur kaç yaşında, nereli? Erden Timur hayatı ve biyografisi!

ERDEN TİMUR KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Kasım 1981 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kaç yaşında: 39yaşında

Erken yaşamı ve kariyeri Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Ardından London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye döndü. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi.

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı. Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre $400 milyon servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanıdır.

ÖZEL YAŞAMI

Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan[5] adında bir erkek çocuk babasıdır. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan Timur, Emre Akbaba ve Radamel Falcao transferlerinde kulübe maddi destek sağlamıştır.

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