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Erdek'te Mevlit Kandili programı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Erdek'te Mevlit Kandili programı

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in doğumuna hürmeten ihya edilen kandil gecesinde mümin gönüller camide bir araya geldi.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in doğumuna hürmeten ihya edilen Kandil gecesinde mümin gönüller camide bir araya geldi.

Erdek'te, Merkez Piri Reis Camisi'nde Mevlit Kandili nedeniyle program gerçekleştirildi. İlçe Müftülüğü tarafından Piri Reis Camisi'nde Covit-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen kandil programı, Erdek Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu'nun vaazıyla başladı.

Hz. Muhammed (sav)'in doğumuna hürmeten ihya edilen kandil gecesinde mümin gönüller camide bir araya geldi. İbadet ve duayla Yüce Allah'a niyazda bulunuldu. Kandil programı Piri Reis Camisi'nde yatsı namazından önce sala okunmasıyla başlayıp İlçe Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu'nun vaazıyla devam etti.

Programda yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim, mevlit, ilahi-kasideler okundu. Son olarak hep birlikte dua edildi. Programı; Erdek İlçe Müftülüğü Vaizi Hilmi Çetin, Piri Reis Camisi İmam-Hatibi Mehmet Aydın, Yalı Camisi İmam-Hatibi Harun Köse, Yalı Camisi Müezzin Kayyımı Hilmi Demirtaş, Hacı Ömer Camisi İmam-Hatibi Yusuf Alkan ve Bursa-Osmangazi Fatih Camisi Müezzin Kayyımı Ali Yasir Çalık icra etti. - BALIKESİR

Erdek'te Mevlit Kandili programı

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