'Erdek'te 'Gıda Denetim Seferberliği'

Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında Erdek'te denetimler gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Gıda Denetim Seferberliği" çerçevesinde Erdek'teki işletmeler denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde başlatılan "Gıda Denetim Seferberliği" kapsamında Erdek'te de denetimler yapılıyor.

Market, kasap, kahvehane, pastane ve fırın gibi işletmelerde gerçekleşen denetimlerde ürün güvenliği ve güvenilir gıda arzına yönelik; genel temizlik, personel hijyeni, kaliteli gıda malzemesi kullanımı, ürünlerin muhafaza koşulları, ürünlerin son kullanma tarihi, işletme kayıt belgesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele, hijyen eğitimi belgesi varlığı gibi konular denetim ekiplerince kontrol edilerek karşılaşılan olumsuzluklarla ilgili gerekli idari işlemler yapılıyor.

Yapılan bu denetimlerin daha etkin ve sürdürülebilir olması için vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluğu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Alo 174 Gıda Hattına bildirmeleri durumunda, anında değerlendirmeye alınarak Gıda Denetim Ekipleri tarafından çözüme kavuşturulmaya devam ediyor. - BALIKESİR