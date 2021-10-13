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Erdek'te afete hazırlık paneli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erdek'te afete hazırlık paneli

Balıkesir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Erdek'te resmi kurum personeline afete hazırlık paneli gerçekleşti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Erdek'te resmi kurum personeline afete hazırlık paneli gerçekleşti.

Panelin açış konuşmasını yapan Balıkesir Afad Müdürü Bayram Şahin, İl Müdürlüğü olarak afete hazırlık, afet sırası müdahale, afetten sonra da iyileştirme çalışmaları olarak üç grupta çalışmalarını sürdürdüklerini, Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bigadiç ilçeleri ile devam eden panelin Erdek İlçesi ile devam ettiğini söyledi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, yaptığı konuşmada bu eğitimi yıllardır aldığını bir kez de burada katılımcılarla birlikte alacağını belirtti.

Konuşmaların ardından söz alan AFAD görevlisi deprem, sel, yangın, heyelan ve çığ gibi doğal afetlerin öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği slayt eşliğinde katılımcılara aktardı.

Panel sona erdikten sonra, Erdek Kapalı Spor Salonu'nun bahçesinde yangın söndürme tüpü ile yangının nasıl söndürüleceği uygulamalı olarak gösterildi.

Erdek Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen panele Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Balıkesir AFAD Müdürü Bayram Şahin, Erdek İlçe Emniyet Müdürü Serkan İnceöz, Erdek İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlanku, Erdek İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Ekiz, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Erdek İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Salman Koçu, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş katıldı. - BALIKESİR

Erdek'te afete hazırlık paneli

Erdek'te afete hazırlık paneli

Erdek'te afete hazırlık paneli

Erdek'te afete hazırlık paneli

Erdek'te afete hazırlık paneli

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