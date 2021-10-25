Erdek ilçesindeki Kapıdağ'da foto safari etkinliği düzenlendi

BANDIRMA, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ'da, 120 kişinin katıldığı foto safari etkinliği düzenlendi.

Bandırma Kent Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe Balıkesir Kent Konseyi, Bandırma İlçe Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma ve Balıkesir fotoğraf sanatı dernekleri destek verdi.

İlk olarak Kyzikos Antik Kenti'ne giden katılımcılar, daha sonra Belkıs ve Yukarıyapıcı mahallelerini ziyaret etti. Burada fotoğraflarını çeken katılımcılar, Kapıdağ Gölet Bölgesi ve Kirazlı Manastırı'na geçti. Son olarak Ballıpınar Mahallesi'ne giden katılımcılara belgeleri ve anı hediyelerini verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, etkinlikte çekilen fotoğraflarla ilgili bir sergi planladıklarını belirterek, "Kapıdağ doğa harikası bir bölge, bu bölgenin doğal yapısının bozulmaması adına Bandırma Kent Konseyi olarak üzerimize düşen sorumlulukları her platformda yerine getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.