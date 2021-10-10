Erciyes'in eteklerinde kabak çekirdeği hasadı

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - Türkiye'nin önemli kabak çekirdeği üretim merkezlerinden biri olan Kayseri'de kabak çekirdeği hasadı devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye'de çerezlik kabak üretimin ortalama 4'te 1'ini karşılayan Kayseri, iller arasında 2. sırada yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin daha iyi üretim yapabilmesi ve Kayseri'nin kendi kendine yetebilmesi için verdiği tarımsal destekler ile Kayseri'nin tarıma yönelik üretim potansiyeline katkıda bulunuyor. Her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olan ve tarıma ayrı bir önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla tarım ve hayvancılığa yönelik son 3 yılda yaklaşık 41 milyon TL'lik önemli hizmetler yapıldı.

Ayrıca Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye traktör, tohum eleme makinesi gibi çeşitli tarım aletleri ile makine ve teçhizat desteğinin yanı sıra tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması gibi gerekli yerlerin yapılması gibi tefrişat ile tohum desteği de sağlıyor. Başkan Büyükkılıç'ın projeleri kapsamında Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama-Paketleme Tesisi de çiftçilerin hizmetine kazandırılacak.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilip Tomarza Kaymakamlığı tarafından koordine edilen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tomarza Kaymakamlığı, Tomarza Belediye Başkanlığı, Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama-Paketleme Tesisi Projesi çalışmaları da devam ediyor.

2020 yılında Türkiye genelinde 763 bin dekar alanda 57 bin ton kabak çekirdeği üretilirken, Kayseri'de ise 358 bin dekar alanda yaklaşık 17 bin ton kabak çekirdeği üretimi yapıldı. Kayseri, Türkiye'de çerezlik kabak üretimin ortalama 4'te 1'ini karşılarken, iller arasında 2. sırada yer alıyor.

Öte yandan Türkiye'de çerezlik kabak çekirdeği üretiminin yüzde 29.59'unu karşılayan Tomarza ilçesinde hasat başlarken, çiftçiler ilçede tohumluklarını kendileri üreterek kullanıyor. İlçenin volkanik Erciyes Dağı'nın yıllar önce patlaması sonucu toprak yapısının tüf taşlardan oluşması bu taşlardaki gözenekler sayesinde su ve besin maddelerinin tutumunu artırıyor ve çok da zengin olmayan ilçe topraklarında çerezlik kabak tarımının yapılmasını mümkün kılıyor.

Tomarza Kabak Çekirdeği 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin 12'nci maddesi gereğince 11 Temmuz 2011 tarihinden geçerli olmak üzere coğrafi işareti tescil edildi. - KAYSERİ