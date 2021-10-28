Erciyes'e kar yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciyes'e kar yağdı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel
Erciyes'e kar yağdı

KAYSERİ'de, havaların soğumasıyla birlikte Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı.

KAYSERİ'de, havaların soğumasıyla birlikte Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e Kar yağdı.

Kayseri'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek noktalarına kar yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar, bir süre sonra şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artırdı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes beyaza büründü. Kar kalınlığı bazı noktalarda 10 santime kadar ulaştı.


Erciyes'e kar yağdı

Erciyes'e kar yağdı

Erciyes'e kar yağdı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri
Dizilerden etkilenen vatandaşlar soyadlarını 'Alemdar' ve 'Çakırbeyli' yapmak istiyor

Dizilerden etkilenen vatandaşlar soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istiyor

 MSB'den 'F-35' açıklaması

MSB'den 'F-35' açıklaması

 Son dakika haber | Türkiye'de 26 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber | Türkiye'de 26 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title