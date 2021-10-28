Erciyes'e kar yağdı

Erciyes Dağı'nda gece başlayan Kar yağışı zirveyi beyaza bürüdü.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı zirvede etkili oldu. İç Anadolu'nun en yüksek dağı olan Erciyes'te 3 bin 917 metre ile 2 bin 500 metre arasına yağan kar yağışı sonrası zirvede beyaz örtü oluştu. Kar yağışı nedeniyle Erciyes civarında hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü. - KAYSERİ