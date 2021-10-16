Erciyes Dağı yolunda jandarmanın tüm birimleriyle trafik denetimi gerçekleştirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes Dağı yolunda İçişleri Bakanlığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığının tüm birimlerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kayseri-Develi yolu Tekir bölgesindeki denetime, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de eşlik etti.

Ekipler, sürücülere alkol, hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve yaya önceliğini anlatan broşürler, çocuklara ise boyama kitabı ve kırmızı düdük dağıttı.

Ayrıca kurallara uyan sürücülere kadın jandarma personelince kolonya ve şeker ikram edildi.

Kontroller 3 trafik, 2 motosiklet, 2 asayiş, 2 JAK timi ve 2 köpek arama timinin yer aldığı 21 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kentte son 15 gündeki kontrollerde okul servislerinin de bulunduğu yaklaşık 40 bin aracın denetlendiği, 443 aracın trafikten men edildiği, 1806 araca toplam 931 bin 280 lira ceza kesildiği ve çeşitli suçlardan aranan 27 kişinin yakalandığı bildirildi.