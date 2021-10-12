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Erciş'te Yeni Eğitim Yatırımları

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Erciş'te Yeni Eğitim Yatırımları

Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yeni ve modern ortamlarda eğitim almaları için ilçemize yeni eğitim tesisleri yapılıyor.

ERCİŞ, VAN (Habermetre) - Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yeni ve modern ortamlarda eğitim almaları için ilçemize yeni eğitim tesisleri yapılıyor. Daha önce kullanılamaz halde olan Salihiye Mahallesi'ndeki eski Rehberlik Araştırma Merkezi ile Latifiye Mahallesi'ndeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nun yerine daha modern ve yeni eğitim tesisleri yapılıyor. Salihiye Mahallesi'nde Cumhuriyet Ortaokulu yanında yapılan ve tamamlandığında ilkokul olarak eğitim verecek 24 derslikli yeni okul ile Latifiye Mahallesi'nde 24 derslikli okul ve 200 yataklı pansiyon olarak eğitime kazandırılacak olan Erciş Yatılı Bölge Ortaokulu'nda inşa çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakamımız ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın yeni ve modern ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri için Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ilçemize 24 derslikli 2 ayrı okul ile 200 yataklı pansiyon yaptırılıyor. Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer Beyefendi olmak üzere, Van Valimiz Sayın M. Emin Bilmez Beyefendi, AK Parti Van Milletvekilimiz Sayın Abdulahat Arvas Beyefendi, siyasi kurumumuzun kıymetli temsilcileri ile bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. " şeklinde konuştu. Kaymakamımız Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun okul inşaatlarında yaptığı incelemelerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan ile Kaymakam Adayı Metin Korkmaz da hazır bulundu.

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