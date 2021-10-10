Erciş'te otomobiller çarpıştı: 8 yaralı - Haberler
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Erciş'te otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erciş'te otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Yıldırım Usta Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 TH 844 ve 61 HC 504 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kavşak, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. - VAN

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