Erciş'te lahana üreticileri kuraklıktan etkilendi

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde lahana üretimi yapan çiftçiler, kuraklık nedeniyle verimin düştüğünü söyledi.

Lahana yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı Erciş'te, tarlalardan sökümüne başlanan lahanalar, birçok ile gönderiliyor.

Bu yıl kuraklık nedeniyle verimin düştüğünü belirten çiftçilerden Halit Yeğin, önceki yıllarda 40 kilograma kadar ulaşan lahanaların bu yıl 25-30 kilograma kadar düştüğünü aktardı.

Lahananın kilogramını 1 liraya sattıklarını dile getiren Yeğin, şöyle konuştu:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine tırlarla ürün gönderiyoruz. Bu sene kuraklık nedeniyle zarar etmedik ama kar da etmedik. Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Doğu ve Güneydoğu illerine aynı zamanda Tekirdağ'a, Edirne'ye gönderdiğim oldu. İşçi sıkıntısı çekiyoruz. Yağmurun olmaması nedeniyle yüzde 40-50 gibi fire veriyoruz."