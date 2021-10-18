Erbil'de Mevlit Kandili idrak edildi

Irak'ın Erbil kentinde, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili idrak edildi.

Yüzlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutlamak için tarihi Erbil Kalesi ve çarşısı önünde bir araya geldi.

Kutlama sırasında kent sakinleri ellerinde Hazreti Muhammed'in isminin yazılı olduğu flamalar taşıdı, ilahiler söyledi.

Erbil'de birçok esnaf da her yıl olduğu gibi halka tatlı ve içecek ikram etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Mevlit Kandili vesilesiyle bugün resmi tatil ilan edildi.