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ER-VAK'tan Tabyalar ziyaretine ücret alınmasına tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ER-VAK'tan Tabyalar ziyaretine ücret alınmasına tepki

Aziziye ve Mecidiye Tabyaları'nı ziyaret edenlerden ücret alınmasına bir tepkide ER-VAK'tan geldi.

AZİZİYE, ERZURUM (İHA) - Aziziye ve Mecidiye Tabyaları'nı ziyaret edenlerden ücret alınmasına bir tepkide ER-VAK'tan geldi.

ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, " Nene Hatun'un torunları olarak bizleri üzmüştür. Buralar antik tiyatro ve benzeri yerler değildir. Bu Tabyalar, bir milletin var olma mücadelesinin yiğitçe sergilendiği anlamlı mekanlardır.' dedi.

Tarihin izini sürmek ve geçmişte yaşananları hatırlamak düşüncesiyle yine Er-Vak'ın fikri alt yapısını oluşturduğu '9 Kasım Yürüyüşü' ile on binlerce vatandaşımızın Aziziye ve Mecidiye Tabyalarını görmelerinin sağlandığını anlatan Başkan Güzel, Tabyaların şehrin gündemine girmesinden sonra yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini, bu tarihi mekanların olduğu alanın 'Milli Park' ilan edildiğini söyledi.

'Er-Vak olarak hedeflerinin ilkinin bu yerlerin 'Milli Park' ilan edilmesi, 'Mecidiye Tabyası' nın da 'Harp Tarihi Müzesi' vasfını kazanmasıdır' diye konuşan Başkan Güzel, şunları söyledi: 'Geçmişte kimsenin fazla haber dar olmadığı Tabyalar, Erzurum Kalkınma Vakfı (Er-Vak) tarafından çeyrek asır önce yapılan bir 'Sultan Sekisi Toplantısı'nda gündeme getirilmiş ve bu etkinlikten sonra Tabyalar şehrin gündemine taşınmıştı. Özellikle, şehre çok yakın olmasına rağmen çoğu vatandaşın görmediği Aziziye ve Mecidiye Tabyaları uzun uğraşılar sonunda halka açılmış, bu çalışmalar neticesinde çeşitli restorasyonlar ve etkinlikler yapılarak bu iki tabya ön plana çekilmişti. Bilindiği üzere 9 Kasım 1877 tarihinde Erzurum halkının destan yazdığı Aziziye Savaşları bu Tabyalarda yapılmış, milli kahramanımız Nene Hatun burada efsaneleşmiş ve öldükten sonra da bu Tabyaların bağrına emanet edilmişti. Tarihin izini sürmek ve geçmişte yaşananları hatırlamak düşüncesiyle yine Er-Vak'ın fikri alt yapısını oluşturduğu '9 Kasım Yürüyüşü' ile on binlerce vatandaşımızın Aziziye ve Mecidiye Tabyalarını görmeleri sağlandı'

'Bu toprakları vatan yapanların ruhlarını sızlatacaktır'

ERVAK Başkanı Güzel, 'Buralar antik tiyatro ve benzeri yerler değildir. Bu Tabyalar, bir milletin var olma mücadelesinin yiğitçe sergilendiği anlamlı mekanlardır. Bu yüce ruhun tanıtılması ve anlaşılması her türlü maddi kazancın üzerindedir. Ücret mukabili bu mekanların ziyarete açılması başta Nene Hatun olmak üzere bu toprakları vatan yapanların ruhlarını sızlatacaktır. Nene Hatun'un mezarını ziyaret için ücret ödemek kesinlikle kabul edilebileceğimiz bir şey değildir' şeklinde konuştu.

Başkan Güzel, Er-Vak olarak, önceliklerinin Türk tarihi için oldukça önemli olan Aziziye Zaferi ve bu zaferi kazanan ecdadın kanlarını döktükleri mekanlarla millet olma bilincinin tanıtılması, gelecek nesillere aktarılmasının göz önünde bulundurulması gerektiğini sözlerine ekledi. - ERZURUM

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Haber: ER-VAK'tan Tabyalar ziyaretine ücret alınmasına tepki - Haberler
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