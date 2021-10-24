Epilasyon cihazı üreten iş insanının ismini kullanarak dolandırıcılık iddiası

ADANA (DHA) - ADANA'da epilasyon cihazı üreten firmanın sahibi Ferit İşkar (45), kendisinin ve firmasının adını kullanarak Türkiye genelindeki müşterilerini arayıp ödeme yapmalarını isteyen kişilere yönelik suç duyurusunda bulundu. Ticari itibarının zedelenme riskine girdiğini vurgulayan İşkar, "Bazı müşterilerimiz inanmış ve para göndermiş. Bu işin peşini bırakmayacağız. Yaklaşık 100 bin lira haksız kazanç sağlamışlar" dedi.

Kentte, 12 yıldır kendi firmasında epilasyon cihazı üretimi yapıp Türkiye genelinde satışa sunan Ferit İşkar, iddiaya göre, 18 Ekim günü birçok müşterisi tarafından, "Biri arayıp siz olduğunuzu söyledi ve para istedi" diye telefonlar aldı. Yüze yakın müşterisinin aynı olayı yaşadığını öğrenen İşkar, belirtilen numarayı aradı ama ulaşamadı. Olayın üzerine giden İşkar, söz konusu kişi ya da kişilerin, sosyal medya üzerinden, firmasının satış yaptığı güzellik salonu işletmecilerini bulduktan sonra arayıp para istediğini tespit etti. Şirket avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan İşkar, aynı zamanda olayla ilgili bir video çekip sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, müşterilerini dolandırıcılara inanmamaları konusunda uyardı.

Adana Güzellik Uzmanları Eğitim ve Danışma Derneği Başkanı Güner Kaya ise kendisinin de İşkar'ın müşterisi olduğunu ve dolandırıcılar tarafından arandığını söyledi. İşkar'la uzun zamandır dost olduğu için telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu anında anladığını dile getiren Kaya, "Kendisini hemen uyardım. Maalesef para veren arkadaşlarımız olmuş. Yüzde 70 gibi bir indirim bizim sektörde çok zor. Öyle kandırmışlar" dedi.