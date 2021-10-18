Epic Games Store, NFT ve blockchain oyunlara izin verecek

Tim Sweeney, Nft'lerin dolandırıcılarla dolu dev bir gezegen olduğu fikrinde olsa bile, Steam'in NFT oyunlarını yasaklaması üzerine Epic Games'te izin verileceğini açıkladı.

Valve'ın NFT'ler ve blockchain teknolojisini kullanan tüm oyunları kaldırma ve yasaklama kararının ardından geldi.

Epic Games, bazı sınırlamalar olsa da blockchain teknolojisini, NFT'leri kullanmak isteyen geliştirmelerle ve yayıncının dijital vitrininde görünebilecek oyunlardaki kripto para birimleri çalışmaya açıktır.

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Epic Games CEO'su Tim Sweeny'in Twitterdan yaptığı açıklamada:

"Epic Games Store, ilgili yasalara uymaları, lartlarını açıklamaları ve uygun bir grup tarafından yaş derecelendirmesine tabi tutulmaları koşuluyla blockchain teknolojisinden yararlanan oyunları memnuniyetle karşılayacaktır. Epic, oyunlarındaki kripto kullanmasa da, teknoloji ve finans alanlarındaki yenilikleri memnuniyetle karşılıyoruz."

"Bir teknoloji olarak blockchain, veritabanının kapasitesini genişletmek için donanıma yatırımı teşvik eden merkezi olmayan bir iş modeline sahip dağıtılmış bir işlem veri tabanıdır. Bunun, belirli bir kullanımın başarılı veya başarısız olup olmadığına bakılmaksızın faydası vardır." sözlerine yer verdi.

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