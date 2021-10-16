Epic Games, Kaydol ve Tasarruf Et! Etkinliğinde ücretsiz olarak 60 TL değerinde kupon dağıtıyor - Haberler
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Epic Games, Kaydol ve Tasarruf Et! Etkinliğinde ücretsiz olarak 60 TL değerinde kupon dağıtıyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Epic Games, Kaydol ve Tasarruf Et! Etkinliğinde ücretsiz olarak 60 TL değerinde kupon dağıtıyor

Epic Games e-postalarına abone olmanız şartıyla Epic Games'de geçerli 60 TL kupon ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Epic Games'in 60 TL değerinde kuponunu alabilmek için Epic Games e-postalarına abone olmanız gerekiyor. Eğer ki zaten aboneyseniz 60 TL değerindeki kupon önümüzdeki 24 saat içerisinde hesabınızda hesap envanterinize gönderilmiş olacak.

Abone olmak için Ayarlar > İletişim > İletişim Tercihleri > E-postalara Abone Ol/Abonelikten Ayrıl seçeneğini seçtikten sonra Epic Games e-postalarına abone olmuş olacaksınız ve 60 TL kuponunuz hesabınıza 24 saat içerisinde tanımlanmış olacak.

Epic Games, Kaydol ve Tasarruf Et! Etkinliğinde ücretsiz olarak 60 TL değerinde kupon dağıtıyor

EPIC GAMES KUPONU SON KULLANIM TARİHİ NEDİR?

Kaydol ve Tasarruf Et etkinliği 15 Ekim TSİ 17.01 tarihinde başladı ve 16 Kasım TSİ 10.59 tarihinde sona erecektir. Etkinlik sona erdiğinde tüm kuponların kullanım süresi de bitmiş olacak. Bu yüzden 16 Kasım'a kadar 60 TL değerindeki kuponu kullanınız.

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EPIC GAMES KUPONU NERELERDE KULLANABİLİRİM?

Epic Games Store'daki 79,99 TL ve üzeri fiyata sahip olan tüm oyunlarda geçerli olacaktır. Fakat ön sipariş, eklenti, sanal para birimlerinde ve oyun içi satın alımlarında geçerli değildir.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Haber: Epic Games, Kaydol ve Tasarruf Et! Etkinliğinde ücretsiz olarak 60 TL değerinde kupon dağıtıyor - Haberler
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