Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı!

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta bir adet oyun eklendi. Epic Games'in verdiği oyun 28 TL değerinde.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Among the Sleep - Enhanced Edition'ı ücretsiz olarak veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz.

Oyunları 28 Ekim 18:00'e kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

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AMONG THE SLEEP – ENCHANCED EDITION

2017 tarihinde çıkış yapan, geliştiriciliğini ve yayıncılığını Krillbite Stüdyo'nun yapıtğı Among the Sleep – Enchanced Edition, ödüllü birinci şahıs korku macerasının yeni ve geliştirilmiş bir versiyonudur. Oyunda annenizi aramak için gittiğiniz garip bir kabusta kapana kısılmış küçük bir çocuk olarak oyuyorsunuz.

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