Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun belli oldu

Epic Games şu anlık Paladins Epic Pack ve Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse'u ücretsiz olarak veriyor. Bu hafta Perşembe ise Among the Sleep – Enchanced Edition'ı verecek.

2017 tarihinde çıkış yapan, geliştiriciliğini ve yayıncılığını Krillbite Stüdyo'nun yapıtğı Among the Sleep – Enchanced Edition, ödüllü birinci şahıs korku macerasının yeni ve geliştirilmiş bir versiyonudur. Oyunda annenizi aramak için gittiğiniz garip bir kabusta kapana kısılmış küçük bir çocuk olarak oyuyorsunuz.

Gecenin bir yarısı gizemli seslere uyandıktan sonra rahatlık aramak için karanlığı keşfetmeye başlarsınız. Oyun skorlar ve savaş sistemleriyle değil, atmosfer ve keşif yoluyla korkuyu araştırıyor. Uykunun arasında savunmasızsınız, korkuyorsunuz ve dünyayı anlamlandırmaya çalışıyorsunuz.

Among the Sleep - Enchanced Edition 21 - 28 Ekim tarihleri arasında indirilmeye sunulacak.

