Epic Games Store'a gelecek aylarda başarımlar eklenecek - Haberler
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Epic Games Store'a gelecek aylarda başarımlar eklenecek

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Epic Games Store'a gelecek aylarda başarımlar eklenecek

Epic Games, kendini geliştirmeye devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda Epic Games'te bazı oyunlara başarımlar ekleneceği duyuruldu.

Oyun yapım ve geliştirme şirketi olan Epic Games'in platformuna yavaş yavaş yeni özellikler eklenmeye başlanıyor. Epic Games'in birçok oyunu ücretsiz olarak vererek oyuncu kitlelerini kendi tarafına çekmeye çalışsa da Epic Games platformunda birçok eksiklik var.

Önümüzdeki aylarda Epic Games'te bazı oyunlara eklenecek başarımlarla beraber oyunlarda belirlenen görevleri yaptıkça oyun başarımlarını kazanacaksınız.

Epic Games'e gelecek hafta oyun başarımlar eklenecek

Epic, yeni özelliği dün internet sayfasında paylaştı ve popüler özelliğin belirli sürümünün nasıl çalışacağını açıkladı. Epic başarımlar, hangi katmana bağlı olarak değişen miktarlarda XP verecektir: Bronze (5-45 XP), Gümüş (50-95 XP), Altın (100-200 XP) ve Platinum (250 XP), Platinum tek bir oyunda 1000 DP kazanmak için oyun başına bir kez cheevo olarak ayrılmıştır. Sony'nin PlayStation'daki Trophies sistemiyle benzer bir sistemdir.

  • Bronz = 5-45 DP
  • Gümüş = 50-95 DP
  • Altın = 100-200 DP
  • Platin = 250 DP
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Yeni başlayanlar için, toplam DP puanınız çoğunlukla övünme hakları için mevcut olarak ve hesap düzeyi ne kadar kazandığınıza bağlı olacaktır. Ancak Epic, "yeni sosyal özellikler ve oyuncu ödülleri" için planlar yapıyor ve XP'li insanların yakması için daha fazla iyilik olabileceğini öne sürüyor.

Epic Games'e gelecek hafta oyun başarımlar eklenecek

EPIC'İN ZATEN BAŞARILARI YOK MU?

Yaklaşık bir yıl önce geliştiriciler için başarı araçlarını başlatmışlardı. Bu başarılara "geliştirici başarıları" diyorlardı. Bu başarılar tamamen geliştiricilere aitti ve geliştiriciler tarafından işletilmekteydi. Bu yeni Epic başarımlar sistemi oyuncular için ek faydalar sağlıyor ve onları diğer platformlardaki başarı sistemleriyle daha uyumlu hale getiriyor. Yeni sistemin önümüzdeki aylarda Epic Games Store'daki tüm geliştiricileri kullanıma sunması bekleniyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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