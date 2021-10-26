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Enuygun, 27-31 Ekim döneminde tatil tercilerini araştırdı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Güncel
Enuygun, 27-31 Ekim döneminde tatil tercilerini araştırdı

Enuygun tarafından yapılan araştırmaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla 27-31 Ekim döneminde en çok otel rezervasyonu yapılan iller İstanbul, Antalya ve Ankara oldu.

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ANTALYA (AA) - Enuygun tarafından yapılan araştırmaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla 27-31 Ekim döneminde en çok otel rezervasyonu yapılan iller İstanbul, Antalya ve Ankara oldu.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl cuma gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim Perşembe günü izin alarak 4 gün dinlenme fırsatı yakalanabiliyor.

Bu kapsamda Enugun tarafından yapılan araştırma sonuçları, 27-31 Ekim döneminde en çok otel rezervasyonu yapılan illerin sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Bodrum, Eskişehir ve Nevşehir olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre genel olarak iki kişilik tatil tercih edilirken en fazla 3 günlük otel rezervasyonu yapıldı. En fazla otel rezervasyonu yaptıran kişilerin yaş aralığı 20 ila 33 arasında değişti. Bu süreçte en ucuz gecelik konaklama 85 lira, en pahalı konaklama ise 2 bin 930 lira oldu.

Uçak yolculuğunu tercih edenlerin yüzde 44'ü 28 Ekim, otobüsü tercih edenlerin yüzde 33'ü 27 Ekim için bilet satın aldı. Uçak bileti için en çok tercih edilen destinasyonlar İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Ankara, otobüs bileti için ise Ankara, İzmir, Adana, İstanbul, Antalya, Kayseri ve Mersin oldu.

Hem otobüs hem de uçak bileti satın alanlar, tek kişi seyahat etmeyi ve dönüş için 31 Ekim'i tercih etti. Öte yandan 27-31 Ekim'de bir kişi için en pahalı uçak bileti 24 bin 618 lira ile İstanbul-Mexico City'e ait oldu. En ucuz uçak bileti 236 lira ile İzmir-Antalya, en ucuz otobüs bileti ise 20 lira ile Bilecik-Bozüyük olarak kayıtlara geçti.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Son Dakika Haberleri
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