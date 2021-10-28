Engin SÖNMEZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Engin SÖNMEZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Engin SÖNMEZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Aktutan köyü sakinlerinden Merhum Hayri SÖNMEZ'in oğlu Hayri Onur SÖZMEZ'in babası Engin SÖNMEZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Hayri Onur SÖNMEZ: 0536 491 74 86
28 Ekim 2021, Perşembe
Habermetre - Son Dakika Haberleri
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