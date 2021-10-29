ENGELSİZ YAŞAM AKADEMİSİ'NDE CUMHURİYET COŞKUSU

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Akademisi'nde cumhuriyet coşkusu yaşandı. Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladılar.

GÖSTERİLER SUNDULAR

Engelsiz Yaşam Akademisi'nin bahçesinde gerçekleştirilen kutlamalarda, Türk bayraklı tişörtler giyen öğrenciler, ellerine aldıkları bayraklarla ve balonlarla doyasıya eğlendi. Eğitmenlerin ve ailelerin de hazır bulunduğu etkinliklerde, özel gereksinimli bireylerin sunduğu çeşitli gösteriler ilgiyle izlendi.

BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİLER

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılan ve çocuklarının mutluluklarına ortak olan ailelerin heyecanı da görülmeye değerdi. Engelsiz Yaşam Akademisi'nin çocuklarının hayatlarına dokunduğunu belirten aileler, böyle bir projeyi hayata geçirdiği için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür ettiler.

TARİH : 29. 10. 2021

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