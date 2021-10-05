Engelsiz Filmler Festivali'nin programı açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Engelsiz Filmler Festivali'nin programı açıklandı

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Engelsiz Filmler Festivali'nin programı açıklandı

Puruli Kültür Sanat tarafından çevrim içi ve fiziki olarak dokuzuncu kez gerçekleştirilecek Engelsiz Filmler Festivali, 11-17 Ekim'de yapılacak.

Puruli Kültür Sanat tarafından çevrim içi ve fiziki olarak dokuzuncu kez gerçekleştirilecek Engelsiz Filmler Festivali, 11-17 Ekim'de yapılacak.

Uzun ve kısa metraj filmlerden oluşan 38 filmlik programını sinemaseverlerle buluşturacak festival, tüm filmleri her yıl olduğu gibi göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse ayrıntılı altyazı seçenekleriyle erişilebilir olarak izleyicilerine sunacak.

Festivalin bu yılki programında "Ulusal Uzun Film Yarışması", "Kısa Film Yarışması", "Absürt", "Oditoryum", "Kaleydoskop" ve "Çocuklar İçin" seçkileri yer alacak.

Salon gösterimleri 11-13 Ekim'de Ankara'daki Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalin çevrim içi gösterimleri ise 11-17 Ekim'de "eff2021.muvi.com" adresinde olacak.

Festival filmleri, web sitesinden açıklanan gün ve saatlerde salonda ve çevrim içi platform üzerinden ücretsiz takip edilebilecek. Engelsiz Filmler Festivali'nde film gösterimlerinin yanı sıra yönetmenlerle gerçekleşecek söyleşiler de erişilebilir olacak.

İlk senesinden bu yana "Engelsiz Yarışma" olarak yerli sinemanın örneklerinin buluştuğu bölüm, bu yıldan itibaren "Ulusal Uzun Film Yarışması" olarak gerçekleştirilecek.

Festivalde 38 erişilebilir film seyirciyle buluşacak

Festivalde ilk kez ve uluslararası nitelikte gerçekleştirilecek "Kısa Film Yarışması"nın yanı sıra "Oditoryum", "Kaleydeoskop" ve "Absürt" isimli yeni seçkiler de farklı türdeki filmleri seyircisiyle buluşturacak.

Bu yıl 20 farklı ülkeden 66 kısa filmin başvuru yaptığı "Kısa Film Yarışması"nda 8 ülkeden 13 kısa film yer alacak. Yarışmanın finalistleri arasında "40 Yaş Üstü Erkekler İçin Örgü Kulübü", "Anne", "Anuş" "Bıyık", "Büyük İstanbul Depresyonu", "Hediye", "Hemşiremin Merhameti", "İklim Değişimi", "Magnetica", "Malakout", "Peşimdeki Polis", "Susam", ve "Toz olmak" filmleri bulunuyor.

Finale kalarak festival programında yer alan filmler, "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödülleri için yarışacak. Festival izleyicileri ise verdikleri oylarla Seyirci Özel Ödülü'nün sahibini belirleyecek.

"Ulusal Uzun Film Yarışması"nda ise "Cemil Şov", "Ceviz Ağacı", "Hayaletler", "Kumbara" ve "Uzun Zaman Önce" filmleri yer alıyor.

Seçici kurulun belirleyeceği "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödülleri ile seyircilerin belirleyeceği Seyirci Özel Ödülü, 17 Ekim'de çevrim içi yayınlanacak ödül töreninde sahiplerini bulacak.

Dünyanın farklı coğrafyalarında müziği ya da sesi merkezine alan hikayeleri seyirciyle buluşturacak "Oditoryum" seçkisinde, "Gürültü Senfonisi" ve "Lydia Lunch: Savaş Asla Bitmez" filmleri gösterilecek.

Farklı bakış açıları sunan alternatif bir sinema deneyimi vadeden "Kaleydoskop" seçkisinde; "Calamity: Martha Jane Cannary'nin Çocukluğu" ve "Kör Tırmanış" filmleri seyirciyle buluşacak.

"Çocuklar İçin" seçkisinde "Blieschow", "Cüce ve Tilki", "Dünyanın En İyi Orkestrası", "Göçmenler", "Mürekkep", "Siyah Beyaz", "Sonbaharın Son Günü", "Turist Kapanı" ve "Yaprak" filmleri yer alacak. "Absürt" seçkisinde ise "Bir Adam ve Bir Kamera" filmi olacak.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Pınar Deniz Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Engelsiz Filmler Festivali'nin programı açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 13:34:30. #1.17#