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"Engelsiz Filmler Festivali" başladı

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, çevrim içi ve Ankara'da gerçekleşen fiziki gösterimleriyle sinemaseverlerle buluştu.

ANKARA (AA) - Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, çevrim içi ve Ankara'da gerçekleşen fiziki gösterimleriyle sinemaseverlerle buluştu.

Festivalin ilk gününde Kısa Film Yarışması Filmleri, Clermont Ferrand Kısa Film Festivali Seçkisi, Çocuklar İçin Seçkisi ve Ulusal Uzun Film Yarışması filmlerinden "Kumbara" gösterildi.

Bu yıl dünya ve Türkiye sinemasından 38 filmi erişilebilir olarak seyircisiyle buluşturacak festival, Ankara'da 13 Ekim'e kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ve 17 Ekim'e kadar çevrim içi olarak "eff2021.muvi.com" üzerinden takip edilebilecek.

Programda yer alan filmlerin ekipleriyle birlikte gerçekleşen söyleşiler de festivalin YouTube kanalı üzerinden erişime açıldı.

Festival programında yer alan Kısa Film Yarışması ve Ulusal Uzun Film Yarışması'nda yarışan filmler, jüri üyelerinin belirleyeceği "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödülleri ile seyircilerin belirleyeceği "Seyirci Özel Ödülü" almaya hak kazanacak.

Ödül töreni 17 Ekim akşamı çevrim içi yayınlanacak ve tüm Türkiye'den takip edilebilecek.

Festival tamamen erişilebilir ve ücretsiz

Türkiye ve dünya sinemasının son dönem festivallerinde öne çıkan, ödüller kazanan ve çok konuşulan filmlerini Ankara ve Türkiye'deki sinemaseverlerle buluşturan festival, tüm filmleri her yıl olduğu gibi göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse ayrıntılı alt yazı seçenekleriyle erişilebilir olarak izleyicilere sunuyor.

Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye "www.engelsizfestival.com" adresinden ulaşılabilir.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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