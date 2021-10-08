ENGELSİZ CAFE'DE HİZMETTE SINIR YOK

Her gün 08: 30-22: 00 saatleri arasında kafe hizmetinin yanı sıra sergi, toplantı ve konferanslara ev sahipliği yapan Engelsiz Cafe'de hafta içi ise 12: 00-16: 00 saatleri arasında herkese açık 4 çeşit uygun yemek menüsü yer almakta. Günde 4 haftada toplam 20 çeşit yemeğin vatandaşların hizmetine sunulduğu Engelsiz Cafe'de, ayrıca birbirinden lezzetli pasta, börek, tatlı çeşitleriyle birlikte soğuk ve sıcak içeceklerde bulunmakta. Ayrıca 63 kişilik Halil İnalcık Kültür Merkezi Konferans Salonu ve Sergi Salonu'yla da vatandaşlara hizmet vermekte.

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