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Engelliye engelli kaldırım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Engelliye engelli kaldırım

Adana'da görme engelliler için kaldırımlara yerleştirilen "sarı şeritler" oluşan çukurlardan dolayı kesintiye uğrayınca engellilere zor anlar yaşatıyor.

ADANA (İHA) - Adana'da görme engelliler için kaldırımlara yerleştirilen "sarı şeritler" oluşan çukurlardan dolayı kesintiye uğrayınca engellilere zor anlar yaşatıyor.

Kentin bir çok noktası görme engelli vatandaşların kaldırımları rahat kullanmaları için sarı şeritlerle donatıldı.

Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde de kaldırıma sarı şeritler yerleştirildi. Ancak kaldırımda çukurlar oluştuğu için birkaç noktada sarı şeritler bozuldu. Görme engelli vatandaşlar sarı şeridi takip ettiği zaman önlerine iki noktada çukur çıkıyor. Bu nedenle görme engelli vatandaşlar zor anlar yaşıyor. - ADANA

Engelliye engelli kaldırım

Engelliye engelli kaldırım

Engelliye engelli kaldırım

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