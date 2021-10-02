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Engellilere Nemrut Dağı'nda konser verildi

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Kültür Sanat
Engellilere Nemrut Dağı'nda konser verildi

Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen engelliler, jandarma ve katılımcıların desteğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'na çıkarak, zirvenin muhteşem görüntüsüyle buluştu.

ADIYAMAN (AA) - Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen engelliler, jandarma ve katılımcıların desteğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'na çıkarak, zirvenin muhteşem görüntüsüyle buluştu.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünce, bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede Nemrut'a Tırmanıyoruz Projesi" kapsamında engelliler, Nemrut Dağı'na çıktı.

Etkinlikle Trio Patara, doğu ve batı kültürünü yansıtan eserlerini engelliler için seslendirdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Nemrut Dağı'nın öneminden bahsederek, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'ne yaptıkları etkinlikten dolayı teşekkür etti.

Engelliler, zirvede fotoğraflar çekti.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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