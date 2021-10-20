Engelli çalışanlar ile çocuklara "atla" terapi

AKSARAY (Habermetre) - Aksaray Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli bireyler ile çocukların psiko-sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla atla terapi uygulaması başlattı.

"En Büyük Engel Sevgisizliktir" sloganıyla bir at çiftliğinde düzenlenecek uygulama ile engellilerin toplumsal yaşama uyumunu kolaylaştırmanın amaçlandığı bildirildi.

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış törenine katılan Vali Hamza Aydoğdu İtalya'da yapılan 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı'nın oyuncularından Hüseyin Dinç'i ata bindirip gezdirdi.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı açıklamada engelli çalışanlara, çocuklara ve ailelerine farkındalık oluşturmak adına böyle bir programı organize ettiklerini söyledi.

Aksaray'ın Türkiye'de engelli istihdamında, nüfusa göre dördüncü sırada yer aldığını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Engelli istihdamı konusunda çok iyi bir durumdayız, daha da iyi olacağız inşallah. Bugün burada istihdam ettiğimiz engelli çocuklarımız ve onların aileleriyle birlikteyiz. Terapi gibi atlara binsinler, kentteki farklı etkinlikleri gözlemlesinler istedik. Çalıştıkları ve yaşadıkları hayatın, rutininden biraz dışarı çıkacaklar. Şimdi çocuklarımız burada ata binecekler sonra onlar için bir pasta keseceğiz. Bu etkinliğimizin dışında da engelli çocuklarımız için kurslar açacağız. Böylece onları da hayatın içine alarak birlik olacağız. Önemli olan kalplerin ve gönüllerin engelli olmamasıdır. Merhametin, vicdanın ve insanlığın kaybedildiği yerde, insan olmanın da bir gayesi, bir amacı yok. "

Özel çocuklar için düzenlenen etkinliğe İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsrafil Aktürk, İl Milli Eğitim Müdürü H. Ömer Kartal, özel çocuklar ve aileleri katıldı. Vali Hamza Aydoğdu programa katılan özel çocuklarla pasta kesti.

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