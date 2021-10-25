Engelli Azeri kadını ecel kaldırımda yakaladı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da tekerlekli sandalyedeki Azerbaycan vatandaşı kadın, kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, yanındaki ağabeyi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 PY 248 plakalı kamyonet sürücüsü A. K., iddiaya göre, sinyalizasyon sistemine geldiği sırada fren yerine gaza bastı. Önce bir araca çarpan Ayşe K., ardından kaldırıma çıkıp bu sırada kaldırımda tekerlekli sandalyesiyle ilerleyen engelli Azerbaycan vatandaşı Arzu Bagirova (46) ve ağabeyi Ahmed Bagirova'ya çarptı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden Ahmed Bagirova ağır yaralanırken, Arzu Bagirova ise hayatını kaybetti.

Bagirova'nın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından adliye defnedilmek üzere Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, gözaltına alınan sürücü A. K.'nin verdiği ilk ifadesinde, ışık sistemine yaklaşınca heyecan yatığını ve yanlışlıkla fren yerine gaza bastığını söylediği öğrenildi. - ANTALYA