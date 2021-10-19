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Engelli asansörü düştü, 2 sağlıkçı yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Engelli asansörü düştü, 2 sağlıkçı yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, engelli vatandaşa müdahale etmek isteyen 2 sağlık görevlisi, engelli asansörünün düşmesi sonucu yaralandı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, engelli vatandaşa müdahale etmek isteyen 2 sağlık görevlisi, engelli asansörünün düşmesi sonucu yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evin 2'nci katında yaşayan engelli vatandaşa müdahale etmek için gelen ambulansta görevli 2 sağlıkçı, engelli asansörüne bindi. Asansör kabininin 2'nci kattayken düşmesi sonucu sağlık görevlileri yaralandı. Birinin kolu kırıldığı diğerinin de ayağında ezilme olduğu belirtilirken, sağlık görevlileri götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. - MERSİN

Engelli asansörü düştü, 2 sağlıkçı yaralandı

Engelli asansörü düştü, 2 sağlıkçı yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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