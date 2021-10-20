Engelli arkadaşından etkilenip hazırladığı proje, görme engellilere ışık olacak

MANİSA (DHA) - MANİSA'da ortaokul öğrencisi Taha Arben Vurgun (11), görme engelli arkadaşı İrem Akıllı'nın (12) hem sokakta güvende gezebilmesi hem de diğer öğrencilerle aynı eğitim alabilmesi için Braille alfabesi ile sesli ve dokunsal materyaller kullanarak trafik işaretlerinin de yer aldığı 'Engelsiz Eğitim Takımı' adlı proje geliştirdi. Projesi TEKNOFEST'te ilgi gören Vurgun'u, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de tebrik etti.

İstanbul'dan Manisa'ya taşınan 6'ncı sınıf öğrencisi Taha Arben Vurgun, görme engelli arkadaşı İrem Akıllı'nın hem hayatını kolaylaştırmak hem de diğer öğrencilerle aynı sınıfta eğitim almasını sağlamak için çalışma yapmaya karar verdi. İstanbul'dan taşınmadan önce hazırlık yapan Taha, İrem'in tek kaldığında özellikle dışarıda zorlandığını fark etti. İrem'in güçlük yaşadığı durumları belirleyen Taha, Braille alfabesi ile sesli ve dokunsal materyaller kullanarak trafik işaretlerinin de yer aldığı 'Engelsiz Eğitim Takımı' adlı bir proje geliştirdi. TEKNOFEST'e katılan Taha'nın projesi ilgi gördü. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, projesinden dolayı Taha Arben Vurgun'u tebrik etti.

Devlet büyüklerinin kendisine gösterdiği ilgiden dolayı da mutlu olduğunu söyleyen Vurgun, "TEKNOFEST, farklıların bir arada, eşit, erişilebilir ve engelsiz bir dünyada yaşayabilmesi için sesimizin tüm dünyaya duyurulmasına imkan sağladı" ifadelerini kullandı.