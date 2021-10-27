Engeline rağmen 40 yıldır ayakkabı boyuyor

Kütahya'da yaşayan 66 yaşındaki Osman Bilir, ayağındaki engeline rağmen yaklaşık 40 yıldır ayakkabı boyayarak geçimini sağlıyor.

Dokuz aylıkken yüksek ateşten dolayı yapılan iğne nedeniyle sağ ayağında felç oluşan Bilir, koltuk değnekleriyle hayat mücadelesi veriyor. Engeline rağmen çalışmaya devam eden Bilir, bu yönüyle örnek oluyor.

Bilir, AA muhabirine, engelli olduğu için hayata küsmediğini söyledi. Zor günler yaşadığını anlatan Bilir, şöyle konuştu:

"Bebekken bana bir iğne yapılmış, o da sinire sirayet etmiş ve bu yüzden ayağım felç kalmış. Ona rağmen aksayarak da olsa yürüyordum. 30'lu yaşlarımda düştüm ve ayağım kırıldı. O zaman da yanlış tedaviden dolayı ayağım sakat kaldı ve koltuk değneklerine mahkum kaldım. Ama hiçbir zaman kendimi özürlü olarak görmedim. Ayağım sakat diye hayata küsmedim. Hayata küsecek bir durum yok, insan istedikten sonra yapamayacağı bir iş yoktur."

Bilir, engeline rağmen çalışmayı sevdiğini söyledi.

Çalışarak kazandığı para ile sigorta primlerini ödeyerek emekli olduğuna değinen Bilir, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 40 yıldır boyacılık yapıyorum. Ayağımdan engelim olduğu için başka işlerde çalışamadım. Boyacılığa devam etim ve rızkımı buradan kazanıyorum. Daha önce seyyar olarak çeşitli yerlerde ayakkabı boyadım. Şimdi ise belediyenin bize tahsis ettiği bu alanda 6 arkadaşımla boyacılık yapıyoruz. Bu işi yaparak prim yatırdım ve emekli oldum. Zaman zaman prim yatırmada sıkıntı yaşadım ama neticede emekli olabildim."

Kendisi gibi engeli olanlara da seslenen Bilir, "Bazı arkadaşlarımız engelli olduğu için hayata küsüyor. Bence öyle yapmamalılar. Engelliler de hayatın her alanında olmalı." ifadesini kullandı.

Bilir, boyacılık yaparak kazandığı parayla kızını büyütüp evlendirdiğini aktardı.