ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANIMIZ SAYIN FATİH DÖNMEZ'İN DENİZLİ İLİ ZİYARET PROGRAMI
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANIMIZ SN. FATİH DÖNMEZ'İNENERJİ KENTLER BİRLİĞİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI(22 Ekim 2021 Cuma - Denizli)09. 45 Açılış---/--- Denizli Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Videosu---/--- Enerji Kentler Birliği Tanıtım Videosu10.
DENİZLİ (Habermetre) - ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANIMIZ SN. FATİH DÖNMEZ'İN
ENERJİ KENTLER BİRLİĞİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
(22 Ekim 2021 Cuma - Denizli )
09. 45 Açılış
---/--- Denizli Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Videosu
---/--- Enerji Kentler Birliği Tanıtım Videosu
10. 00 Yenilebilir Enerji Politikaları ve Belediyeler Paneli
Açılış Koşmaları;
Osman ZOLAN Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı - EKB Başkanı
Ali Fuat ATİK Denizli Valisi
Sayın Bakanımız
Soru- Cevap
Kapanış.
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