ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANIMIZ SAYIN FATİH DÖNMEZ'İN DENİZLİ İLİ ZİYARET PROGRAMI - Haberler
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANIMIZ SAYIN FATİH DÖNMEZ'İN DENİZLİ İLİ ZİYARET PROGRAMI

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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANIMIZ SAYIN FATİH DÖNMEZ'İN DENİZLİ İLİ ZİYARET PROGRAMI

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANIMIZ SN. FATİH DÖNMEZ'İNENERJİ KENTLER BİRLİĞİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI(22 Ekim 2021 Cuma - Denizli)09. 45 Açılış---/--- Denizli Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Videosu---/--- Enerji Kentler Birliği Tanıtım Videosu10.

DENİZLİ (Habermetre) - ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANIMIZ SN. FATİH DÖNMEZ'İN

ENERJİ KENTLER BİRLİĞİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

(22 Ekim 2021 Cuma - Denizli )

09. 45 Açılış

---/--- Denizli Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Videosu

---/--- Enerji Kentler Birliği Tanıtım Videosu

10. 00 Yenilebilir Enerji Politikaları ve Belediyeler Paneli

Açılış Koşmaları;

Osman ZOLAN Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı - EKB Başkanı

Ali Fuat ATİK Denizli Valisi

Sayın Bakanımız

Soru- Cevap

Kapanış.

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